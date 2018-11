Opositsioonierakondade prognoos: varsti saame vähemusvalitsuse

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on ettevaatlik öeldes, et erakonnas on neid, kes kibeleks võimalusel valitsusvastutust võtma, kui ka neid, kes laseks praegustel tüürihoidjatel veel kolm kuud tiksuda, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».