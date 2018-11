Toom ja Tarand kritiseerivad Ansipit Ratase valitsuse ründamise eest

Europarlamendi saadik Indrek Tarand aga lubab, et kui Ansip jätkab oma järgmiste valimiste kampaaniat sisepoliitikateemadel sõnavõtmise kaudu, tõstatab ka tema selle teema, sest on olemas reeglid, mida volinikud võivad teha ja mida ei või.

«Ja selge on see, et kui volinik tahab kandideerida liikmesriigis sisepoliitikas, peab ta võtma palgata puhkuse,» lausus Tarand.