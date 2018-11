Mihkelson: ÜRO rändepakti osas eelistas valitsus debatile tühja tööd

«Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik, kes seisab alati liidusuhete tugevdamise nimel ning kes võtab sarnaselt teiste partneritega alati arvesse ka enda rahvuslikke huvisid. Me ju ei torma täna heaks kiitma näiteks Euroopa armee loomise ideed või Euroopa kaitserahastu ümbertegemist. Meid peaks panema tõsiselt mõtlema USA Kongressi värskes uurimuses rõhutatu, et Ameerika suutlikkus kaitsta oma liitlasi, partnereid ja oma enda elulisi huvisid on üha kasvavalt kahtluse all,» kirjutab Mihkleson. Ta lisas, et USA ei ole ühinenud ÜRO ränderaamistikuga, kuid see ei sega meil Ameerika liitlastega töötamast tugeva liitlassuhte hoidmise nimel. Saadiku arvates peaks valitsuses toimunu peaks olema õppetunniks kõigile, kes seisavad Eesti välispoliitika hea käekäigu eest.

Välisministeeriumis on just valmimas välispoliitika arengukava aastani 2030 ja valitsus kavatseb selle heaks kiita veel enne uusi valimisi. «Tegemist on üldse esimese korraga, kui valitsus meie välispoliitikat püüab ajaliselt eesmärgistada. Väliskomisjon on saanud esimese üldise ülevaate sellest, kuid dokumendi enda teksti me veel näinud pole,» märgib Mihkelson. Tema hinnangul praegu valitsuses toimuv ei loo kindlasti rahulikku ja argumenteeritud keskkonda strateegiliste välispoliitiliste suundade üle arutamiseks. «Samas näitab aeg, et arutelu meie välispoliitika põhialuste üle on väga vajalik.»