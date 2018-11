Eile õhtul lõppenud Keskerakonna juhatuse erakorralise koosoleku järel ütles Jüri Ratas seda, mida poliitikaringkondades oli päeva jooksul juba eeldatud – ta ei hakka tegema valikut sotside ja Isamaa vahel ja üritab oma valitsust päästa. Iseküsimus on, kas see on veel võimalik.