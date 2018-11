Kaul Nurm: Vabaerakond ei lähe kindlasti Isamaa asemel valitsusse

Nurm näeb tekkinud valitsuskriisile kaht lahendust – kas justiitsminister Urmas Reinsalu vahetatakse välja või lahkub Isamaa valitsusest.

«Loogilisem on, et Isamaa läheb opositsiooni ja sellisel juhul püüab Ratas vähemusvalitsusena edasi minna. Vabaerakond ei lähe kindlasti valitsusse Isamaad asendama, juhul, kui selline ettepanek peaks tehtama. Vabaerakond arutaks valitsusse minekut ainult siis, kui paremerakonnad otsustaks võtta võimu enda kätte. Me oleme parempoolne erakond ja me ei taha olla vasakvalitsuse garandiks. Siiamaani on see valitsus on püsinud tänu sellele, et Isamaa on teda vaikimisi või hambad ristis toetanud,» ütles Nurm.

Ta märkis, et just tänu sellele on Eesti saanud kaela aktsiisijamad ja laristava eelarve.

«Kui parempoolsed tuleksid uuesti ja teeksid maksupoliitika korda, siis võidaks sellest terve Eesti ühiskond. Kuid valimisteni on praegu kolm ja pool kuud ja ma ei näe, et keegi ihkaks praegu valitsuse vahetust,» nentis ta.

Vabaerakonna esimees märkis, et viimastel parlamendivalimistel said vasakpoolsed 40 protsenti ja parempoolsed 60 protsenti häältest, ometi on võimul vasakpoolne valitsus.