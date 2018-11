Seederile jääb Ossinovski plaan arusaamatuks: tundub, et sotsid põevad Reinsalu kompleksi

«Mulle tundub, et sotsid põevad Reinsalu kompleksi,» iseloomustas Seeder, täpsustades: «Mulle jääb selline ettepanek täiesti arusaamatuks. Tegemist ei ole Reinsalu isikliku seisukohaga, soologa, kogu valitsusdelegatsioon on esindanud erakonna seisukohta, otsus oli täiesti üksmeelne, ilma ühegi vastuhääleta,» viitas Seeder Isamaa ühisele seisukohale ÜRO globaalset ränderaamistikku mitte toetada.

«Arusaamatuks jääb, et tehakse ettepanek ühe valitsusliikme umbusaldamiseks. Ei oska seda kuidagi mõista ja kommenteerida,» lisas Seeder.

Erakonna esimees toonitas, et Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et valitsuse langetatud otsus (konsensuse mitte saavutamine rändepakti toetamise asjus) oli mõistlik.

«Meil ei ole plaanis kuhugi taanduda. Ja meie kaitseme neid positsioone,» kinnitas Seeder.

«Ilmselt saan aru, et presidendi sõnum oli etteheide välisministri tegevusele,» oli arvamuseks president Kersti Kaljulaidi kriitika kohta valitsuse eilse otsuse kohta.

«Ilmselt välisminister alahindas seda võimalikku reaktsiooni ühiskonnas ja pakti sisu tähendust Eesti inimestele ja erakondadele: et kui korra märtsis on informatiivse punktina käidud valitsuses ja riigikogu komisjonis, siis sellest piisab? Et pärast lõpliku teksti koostamist pole vaja saada laiemat mandaati, arutamist? Siin välisminister väga sügavalt eksis. Sellest on tekkinud väga tugev torm,» põhjendas Seeder.

Kas valitsus on kriisis? «Peab tunnistama, et päris tavapärane olukord ei ole, kui üks erakonna esimees teeb ettepaneku koalitsiooni ühe osapoole, ministri umbusaldamiseks, vabastamiseks,» vastas Seeder.

Seederi sõnul on peaminister Jüri Ratasel aeg ja põhjus mõelda edasistele sammudele. «Minu jaoks on olulisem, mis saab rändepaktist edasi ja see, kuidas on riiklikud huvid kaitstud.»

«Kas ühel või teisel ametipostil on üks või teine minister, ei ole pikas perspektiivis üldse oluline. Oluline on praegu see, et kogu selle valitsuskriisi käigus ei jääks Eesti riiklikud huvid kannatajaks, et ei hakkaks ümber vaatama rändepaktiga ühinemise otsust,» oli Seederi seisukohaks.

Seederi sõnul pole täna lõunaks tulnud talle koalitsioonipartneritelt ühtegi signaali ning nii jätkatakse igapäevast tööd ja tegemisi. «Olukorda üle ei dramatiseeri. Poliitikas peavad olema inimesed, kes ei ole nõrganärvilised, tuleb säilida külm pea.»

«Võib-olla ei juhtu midagi,» ennustas Seeder.

