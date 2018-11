Tõnis Saarts: Eesti erakondadel sisuliselt puudub rändealane kompetents

Tema sõnul on Reformierakond ise rändeleppe osas seesmiselt sama lõhki kui praegune valitsusliit. «Halvimal juhul astub välisminister Sven Mikser lihtsalt tagasi,» lisas ta.

Saarts ei usu, et sotsiaaldemokraadid tervikuna valitsusest lahkuda riskivad. Tema hinnangul pole ÜRO leppe kaal ei välis- ega sisepoliitiliselt nii suur, et SDE suudaks oma valijale hiljem selgitada, miks valitsuse uks pauguga kinni pandi.

«Sotside valijate hulgas on ka immigratsiooni-teemadel mitte nii liberaalselt mõtlevaid maa-valijaid, kes seesugust kapriissest sammu üleüldse ei mõistaks ja ainus efekt oleks, et SDE riskiks kaotada veelgi enam toetust. Tänu Eesti 200 jõulisele turule sisenemisega on SDE seis niigi habras,» selgitas Saarts.