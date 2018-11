Galerii: Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kristiines läheb Keskerakonna esinumbrina hääli püüdma Raimond Kaljulaid

Praegusele Põhja-Tallinna linnaosavanemale Raimond Kaljulaidile on tegu esimeste riigikogu valimistega. «Kohalike omavalitsuste valimistel pälvis Raimond enam kui 5000 pealinlase usalduse oma arukuse, töökuse ja julgusega. Need on märksõnad, mis toovad edu ka riigikogu valimistel, sest raamidest välja mõtlevaid inimesi on riigijuhtimisse vaja,» kiitis erakonnakaaslast Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas.