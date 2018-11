Korobeinik veel paar kuud tagasi: Keskerakonna programm on täiesti sisutühi

Samas olles siis veel Reformierakonna liige, rääkis Korobeinik, et madalapalgalistele 500-eurone maksuvaba tulu kehtestamine on samm õiges suunas, ent lubada valijatele, et «saate raha ja maksma ei pea midagi – see on vale.» «Kui 500 maksuvaba eurot katteks tuleb kõrgem tulumaks, kaotavad need inimesed, kes teenivad 600-700 eurot. See on vale. Kogu see (Keskerakonna valitsuse tehtud – toim) reform oli vale, aga seda parandada niisuguste lahendustega on topelt vale.»