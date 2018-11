Talvik: riigikogu võiks tulevikus keskenduda põhiliselt välispoliitikale

Talvik rääkis saates veel, et talle tunduvad sümpaatsed Riigireformi Sihtasutuse ideed, mis puudutavad riigikogu ja valitsuse töö ja ülesehituse ümber korraldamist ja riigiasutuste reformimist, kuid ta arvab, et need ideed ei jõua kuhugi.

«See on Eesti kodanikuühiskonna kõige suurem probleem - häid ideid on palju, aga need head ideed ei realiseeru poliitikas ja seetõttu me oleme stagneerunud riik, kuigi võiks väga ägeda ja kogu maailmale eeskujuks oleva riigi ehitada,» kommenteeris Talvik.