Raimond Kaljulaid: las Ühtse Venemaaga sõlmitud lepe lebab riiulil, see ei tee kellelegi kahju

Kaljulaid avaldas Kuku raadio saates «Poliitikaguru» arvamust, et koostööleppe tühistamine pole tema hinnangul «täna väga tark mõte». «Sellepärast et see leping seal riiulis ei tee kellelegi kahju ega halba, aga selle pooleks tõmbamine võib jällegi teha,» märkis ta.

«Kujutage ise ette, mis juhtuks Keskerakonna ja tema valijate vahel, kui Jüri Ratas ilmuks õhtul «Aktuaalsesse kaamerasse» ja teataks, et teate, rebisin sajaks tükiks selle lepingu, mis meil nende venelastega oli ja panime prügikasti ning ka tule otsa Stenbocki majas, et anda suitsuga märku, et oleme valmis Helmedega valitsust tegema. See ei ole reaalne,» ütles Kaljulaid.

Ühtlasi avaldas Kaljulaid arvamust, et valitsusse pääsemise korral oleks EKRE-lt malbemat poliitikat asjatu loota. «Seda lootust ei ole. Tänaseks on kõik õppinud, et taganeda ei tohi ja kui me jõuame USA vahevalimisteni, siis me näeme ka, et see tegelikult ongi tark. Ma arvan, et kindlasti EKRE ei muutuks valitsuses kuidagi mõistlikumaks.»