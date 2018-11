Kallas: Reformierakond toetab ÜRO ränderaamistikku

«Kui oma ala eksperdid leiavad, et tegemist on lepinguga, mis järgib üldiseid humaansuse printsiipe, tegemist on kokkuleppega, millest ei tule siduvaid tagajärgi, milles on otse öeldud, et riigil on õigus otsustada oma rändepoliitika üle, siis ma arvan, et me peaksime seda sama liini hoidma nagu meie üldised liitlased Euroopa Liidus ja NATO-s,» ütles Kallas esmaspäeval BNS-ile.

«Reformierakonna seisukoht on see, et Eestis on kombeks selliseid teemasid avalikult arutada. Ja arutada parlamendiga enne, kui minnakse nõusolekut andma. Meie hinnagul on oluline, et parlamentaarne debatt oleks siis vähemalt komisjonis,» rääkis ta. «Me leiame, et komisjonis on selle ala eksperdid /---/ oluline on olla ühtses inforuumis, aga siin valitsus ei ole seda informeerimiskohustust täitnud,» tõdes Reformierakonna juht.