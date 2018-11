Isamaa fraktsioon otsustas «pagulaslepet» mitte toetada

Seederi sõnul on oht, et rändepakt võib muutuda osaks rahvusvahelisest tavaõigusest ja hakata seega piirama riikide pädevust migratsiooni reguleerimisel. Isamaa on seisukohal, et Eestile peab jääma suveräänne otsustusõigus kolmandatest riikidest lähtuva migratsiooni reguleerimisel ja tõkestamisel.