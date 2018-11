Sotsid mängisid eelmiste valimistega võrreldes ringkondade esinumbrid ümber

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa esinumbriks saab välisminister Sven Mikser; Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita esinumbrina kandideerib erakonna esimees Jevgeni Ossinovski; Mustamäel ja Nõmmel seavad sotsiaaldemokraadid üles taaskord Rainer Vakra; Eesti suurimas valimisringkonnas Harju- ja Raplamaal on sotsiaaldemokraatide esinumber uus tulija Marina Kaljurand; Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa esinumbriks saab Saaremaa vallavanem Madis Kallas; Eesti väikseima valimisringkonna, Lääne-Virumaa esinumbriks saab erakonna esimehele oponeerima asunud kultuuriminister Indrek Saar; Ida-Virumaal läheb hääli püüdma siseminister Andres Anvelt; Järva- Ja Viljandimaa esinumbrina jätkab Helmen Kütt; Jõgeva- Ja Tartumaa nimekirja hakkab arvatavasti mõneti üllatuslikult vedama riigikogu esimees Eiki Nestor; Tartu linnas on sotsiaaldemokraatide esinumber riigikogu liige Heljo Pikhof; Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumber on Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar; Pärnumaa esinumbriks on sotsiaaldemokraatidel sel korral teine uustulnuk Indrek Tarand.