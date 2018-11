Ratase valitsusel jälle enamus: Monika Haukanõmm lahkub Vabaerakonnast ja kandideerib sotside nimekirjas

«Liitumine sotsidega on natukene veel ennatlik, küll aga on meil olemas esialgsed kokkulepped, et ma kandideerin riigikokku Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga koos,» lisas ta.

Põhjus, miks ta Vabaerakonnast lahkub, on Haukanõmme sõnul selles, et nii erakond kui ka tema on muutunud. SDE-ga on tal enda sõnul ühiseid teemasid.