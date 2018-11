Sotsid viskasid alaealist seksuaalselt ära kasutanud endise riigikogulase välja

Mandre on kuulunud ka Tapa vallavolikogusse, on olnud Eestimaa Rahvarindest välja kujunenud Eesti Demokraatliku Tööerakonna asutajaliige ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei esimene peasekretär. Samuti on ta olnud Eesti Kongressi liige ja Eesti Kongressi esindusorgani Eesti Komitee viimase koosseisu liige.