Randjärv ei lähe riigi vastu kohtusse ja jääb poliitikasse

«Ma astun välja sellest inetust poliitilisest mängust. On äärmiselt halb tava, kui kultuuri valdkonnas domineerivad «lavataguses» hämaruses suuri otsuseid tehes pahausksed ametnikud ja poliitikud, mitte aga autoriteetsed kultuuriinimesed. Kordan: see on väga halb tava, millele ei tohiks tänases Eestis kohta olla,» ütles ta ERRi otsesaates. Randjärve sõnul ootaks ta, et temalt palutaks vabandust.

Eile avaldas Postimees loo, kus õigusekspert põrmustas Randjärve ootused esitatud argumentide põhjal kohtust edu loota.

Nimelt saatis nädalavahetusel Randjärve advokaat Maria Mägi-Rohtmets kirja kultuuriministeeriumile, kultuuriminister Indrek Saarele ja sihtasutusele Eesti Kontsert. Seitsmeleheküljelise «seisukoha» lõpetab rasvases kirjas lause, et Laine Randjärv taotleb nõukogu viimase otsuse tähelepanuta jätmist, sest see olevat õiguslikult tagajärjetu.

Laias laastus väidabki vandeadvokaat Mägi-Rohtmets kaht asja. Esiteks, nõukogu 24. oktoobri otsus mitte anda esimehele volitusi Randjärvega lepingut sõlmida on tema hinnangul õigustühine. Oma väite tõestuseks viitab ta ühele riigikohtu hiljutisele lahendusele. Teiseks väidab advokaat, et poolte vahel oli leping sisuliselt sõlmitud.

Siin lähevad Eesti Kontserdi ja Randjärve advokaatide arusaamad kapitaalselt lahku: sihtasutus ütleb, et lepingut ei sõlmitud. Vastaspool seevastu leiab, et «tehing» on tehtud: Randjärvele teatati tingimused ja tema omakorda teatas e-kirjas, et on kõigi nimetatud tingimustega nõus.

Sogases vees tõe leidmiseks palus Postimees abi Tartu Ülikooli äriõiguse dotsendilt Andres Vutilt. Tema sõnul on selles asjas keskne küsimus, kas SA Eesti Kontsert ja Laine Randjärve vahel on olemas kehtiv juhatuse liikme ametisuhe.

SA Eesti Kontserdi nõukogu otsustas septembri keskel kuulutada Randjärve Eesti Kontserdi juhikonkursi võitjaks. Seejärel tõstatus teravalt teema, kas riigikogust riigiametisse siirdumise puhul on põhjendatud üle 20 888 euro suurune hüvitis. Randjärve sõnul on raha talle seadusega ette nähtud, riigikogu kantselei kinnitas aga, et hüvitise eesmärk on tagada riigikogu liikmele sissetulek ajaks, kuni ta leiab uue ameti- või töökoha.

SA Eesti Kontserdi nõukogu otsustas 24. oktoobril, et septembri keskel ühehäälselt sihtasutuse juhiks valitud riigikogu liikme Laine Randjärvega töölepingut siiski ei sõlmita. Seejärel asus Randjärve esindama vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ning oli õhus variant, et Randjärv läheb kohtusse.