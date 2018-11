Arborist Heiki Hanso liitus sotsidega ja kandideerib riigikokku

«Juba üle sajandi on põlissaarlased pöördunud selles mures riigi poole, kuid seni on vajalikud tegevused sooritamata – ökoloogiline plokk on endiselt ökoloogiline plokk ja kõrgepingeliinid tapavad endiselt Natura 2000 võrgustikku kuuluval kaitsealal igal aastal sadu merelinde. On üllatav, et seni pole leidunud saarlastele nii tähtsas küsimuses poliitilist tahet asi lõpuni viia,» rääkis Hanso.