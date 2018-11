Kaja Kallas: Šmigun-Vähi jagab minuga sama maailmavaadet

«Oleme Kristinaga arutanud, et riigi peamine ülesanne on luua inimestele tingimused ise edukas olla, mitte kõiki jõuga võrdseks teha. Seetõttu on mul hea meel, et Kristina tuleb valimistele Reformierakonnaga,» kommenteeris Kallas pressiteate vahendusel.

Kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi teatas täna, et liitus Reformierakonnaga ja kandideerib märtsis riigikogu valimistel.

«Ma ei lähe poliitikasse tippsportlasena. Ma lähen tubli ja tööka Eesti naisena, kes hoolib oma oma lastest ja nende tulevikust. Just selliste naiste hääl võiks minu suu läbi ka valjemini kõlada,» selgitas Šmigun-Vähi, kes tippsportlase karjääri järgselt on lõpetanud ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. «Tunnen, et olen täna valmis taas Eesti heaks endast kõik andma.»

«Esimese asjana saan olla eeskujuks. Ka näiteks selles osas, et Eesti asjade ajamisel oleks rohkem koostöömeelt. Konkurents on hea, aga koostööd peab ka suutma teha. Mina luban küll, et olen valmis toetama väga häid algatusi ka siis, kui need mõne konkurendi poolt tulevad. Meid on liiga vähe, et lasta head mõtted raisku ainult jonni pärast,» ütles Šmigun-Vähi.