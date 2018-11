Riigikogu juhatus otsustas: kampaaniakulusid enam saadikutele ei hüvitata

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul leidis juhatus, et rahvasaadiku töö on teavitada oma tegevusest valijaid ning kui saadik paneb näiteks lehte kuulutuse, et kohtub rahvamajas valijatega, siis on see kindlasti tööga seotud kulu ja kuulub hüvitamisele.

Samas ei kuulu juhatuse otsuse järgi hüvitamisele kulu, mis on seotud saadiku kandideerimisega riigikogu järgmisesse koosseisu, kuna seadus ei pane riigikogu liikmele kohustust kandideerida uuesti.

«Kui Jüri Ausmees teatab, et kohtub valijatega, on see tema tänane töö. Kui Juhan Trikitaja paneb üles oma pildi koos kandidaadinumbriga ja kirjutab alla erakonna hüüdlause, siis selline asi kuluhüvitise alla ei käi,» ütles Nestor Postimehele.

Riigikogu juhi sõnul pole mingit vahet, kas saadik teeb kampaaniat paberlehes või sotsiaalmeedias.

«Loodame, et riigikogu liikmetel on südametunnistus ja nad selliseid tšekke ei too, mis on seotud nende kandideerimisega,» rääkis Nestor.

Riigikogu juhatus otsustas täna mitte arutada ettepanekut kaotada saadikute kuluhüvitised üldse ja tõsta selle arvelt nende palka.

«Juhatuse liikmed on nii targad küll ja saavad aru, et seda teemat ei ole mõtet selle riigikogu kooseisu tõstatada. Konsensust sellel teemal ei ole,» ütles Nestor.

Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et parlamendi asespiikrid – keskerakondlane Enn Eesmaa ja reformierakondlane Kalle Laanet – kaotaks kuluhüvitised ära ja tõstaks selle arvelt riigikogulaste palkasid. Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor vaataks kriitiliselt otsa tänasele olukorrale: kas senistest reeglitest piisab või ei.

«Kui teed kampaania Facebookis või ka paberlehes, siis minu jaoks on küsimus, kuidas see saab kvalifitseerida tööga seotud kuluks?» arutles Nestor eelmisel nädalal kuluhüvitiste uusima nähtuse, maksumaksja raha eest sotsiaalmeedias kampaania tegemise kohta.

Riigikogu kantselei hüvitab rahvasaadikutele kulutšekke lähtuvalt juhatuse kinnitatud reeglitest. Teisalt tuleb olla valmis alati uuteks, Nestori sõnul piiripealseteks olukordadeks, nagu olid näiteks Martin Helme esitatud Facebooki arved tööga seotud kulude hüvitamiseks.