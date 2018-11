Vabaerakond rendiks riigimetsad taluperedele majandamiseks

Riigimetsa Majandamise Keskus sai enda kätte 1,2 miljonit hektarit metsa selle eest kroonigi maksmata, ja kasutab Nurme sõnul seda eelist erametsaomanike ees turu solkimiseks. «Linnameestest poliitikud on jätnud mulje, et elu maal on võimalik ainult peale makstes. Vabaerakond teab, et mõtestatud ja sisukas maaelu ei vaja üksnes armuande, vaid võimalust ausas konkurentsis tööd ja äri teha,» rõhutas Nurm.