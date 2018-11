Riigikogu arutab rahvusvahelise rahapesu tõkestamist

Avaettekande teeb õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. «Rahapesu on tõsine kuritegu ja ränk hoop riigi usaldusväärsuse pihta. Tähtis on analüüsida, miks ja kuidas see Eestis sellises mahus võimalikuks on osutunud ja mida ette võtta, et Eesti riik edaspidi mustale rahale atraktiivne ei tunduks,» ütles Karilaid.