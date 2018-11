EKRE saadikud ja Peeter Ernits lõid riigikogus Trumpi toetusrühma

Toetusrühma algataja Ernits teatas BNS-ile, et tänases geopoliitilises olukorras omavad head transatlantilised suhted USA-ga üha suuremat kaalu.

«President Trump on selgelt väljendanud oma vankumatut toetust nii Eesti iseseisvusele kui pühendumist NATO liitlaskohustuste täitmisele. Sellele vaatamata näeme me kahjuks president Trumpi naeruvääristamist nädalast nädalasse ka Eestis,» ütles Ernits.

«Kuigi Eesti on võrreldes USA-ga väike riik, on paljud president Trumpi poolt esile toodud probleemid ja eesmärgid samad ka meil. Tänavuses kõnes hoiatas USA riigipea globalismi ideoloogiat ellu viivate Maailmapanga ja IMF-i tegevuse eest. Need on aastakümneid tegutsenud selle nimel, et kapital saaks takistamatult üle piiride liikuda, piirates sellega riikide valitsuste võimalusi kontrollida rahvusvaheliste korporatsioonide tegevust. Trumpi sõnul on täna ainus tee globalismist tingitud hädade leevendamiseks rahvusriikide tugevdamine,» rääkis Ernits.

Ernitsa hinnangul vaevleb ka Eesti suveräänsuspuudulikkuse käes. «Ka Eesti ei saa olla nõus kõigega, mis talle ette pannakse. Ka Eesti peab lähtuma enda rahvuslikest ja riiklikest huvidest. Meie head liitlas- ja sõprussuhted on üheks selle garantiiks. Kuigi mitmed meist juba kuuluvad Eesti - USA parlamendigruppi, peame vajalikuks asutada lisaks sellele ka president Trumpi toetusrühm,» ütles ta.

Toetusrühmade ja ühenduste kaudu saavad riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

«Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis president Trumpi toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Peeter Ernits,» sõnas riigikogu esimees Eiki Nestor tänasel riigikogu täiskogu istungil.

Marko Mihkelson päevaintervjuu stuudios FOTO: Pm

Mihkelson: tegemist on väga kummalise sammuga

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et on juba kuulnud Trumpi toetusrühmast. «Parlamendisaadikute toetusrühmade ja parlamendirühmade moodustamisel on muidugi vabad oma otsustes.» Ta lisas, et moodustatakse erinevaid sõprusrühmi erinevate riikidega ning et neid on meil üle 60. «Tegemist on väga kummalise sammuga,» lisas ta.

Mihkelson ei oska öelda, et üheski parlamendis oleks midagi taolist teise riigi poliitiku suhtes tehtud. «Sellega võidetakse ainult kummalist kuulsust, kui see on sisepoliitilises kontekstis mõeldud samm. See on kummaline müra ning neile, kes seda teevad, kindlasti head valgust ei näita.»

Hiljem lisas Mihkelson: «Ma oleks Ernitsa puhul pigem oodanud, et ta algatab Savisaare toetusrühma.»

Eiki Nestor FOTO: Madis Sinivee

Nestor: õigus on saadikute käes ja juhatus pole vahele sekkunud

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et rahvasaadikud on vabad moodustama toetusrühmi. «Toetusrühmi tehakse ja neil on oma koht näiteks välispoliitikas.» Talle meenusid loodud toetusrühmadest teemad, millele oldi keskendunud: põllumajandus, kalandus. Nestori sõnul on ka «vähekene lõbusamatel teemadel algatatud toetusrühmi - jalgpall.»

Nestor lausus, et ta ei mäleta ei välismaistest ega ka kodumaistest toetusrühmadest, et algatataks toetusrühm poliitikule. Ta lisas, et õigus on saadikute käes ning juhatus pole vahele seganud. «Toetusrühm võib oma koosolekuks küsida ruumi riigikogukantseleist. Vaadates liikmeid sobib selle jaoks EKRE tuba.»