Eesti 200 tahab topeltkodakondsust lubada kõigile eestlastele

Lõpetada vabas Eestis sündivatele lastele halli passi andmine

Enne iseseisvuse taastamist Eestis püsivalt elanud inimeste vabas Eestis sündinud lapsed peavad saama Eesti kodakondsuse

«Meie eesmärk peaks olema see, et Eestis mitmendat põlve elavad inimesed oleksid Eesti kodanikud ja neil oleks võimalus ka kasvada Eestis üles Eesti kodanikena. Selle muudatusega ütleme riigina selgelt välja, et need lapsed on Eesti lapsed, sõltumata sellest, mis kodakondsuse otsuse on kunagi teinud nende vanemad,» selgitas Taro. «Praegu sünnib meil igal aastal juurde teiste riikide kodanikke, vaatamata sellele, et nende vanemad ja mõnikord ka vanavanemad on siin püsivalt elanud,» ütles Taro.