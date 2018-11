Filmimees Kristian Taska liitus Isamaaga

Kristian Taska selgitas oma otsust põhjendusega, et Isamaa on talle alati südamelähedane olnud. «Olen erakonnaga liitumise peale mõtelnud juba ammu ja arvan, et on viimane aeg see teoks teha. Ehk on minust natuke kasu. Naljaga pooleks võin kinnitada, et see on ka ainuke erakond, millega liitudes ma vanaemalt pahandada ei saa,» ütles Taska.