Reformierakond vahetab välja alles kevadel ametisse valitud peasekretäri

Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru kandideerib eelolevatel riigikogu valimistel ja asub tööle Riigikogu fraktsiooni nõunikuna ning erakonna progammitoimkonna koordinaatorina. Seoses sellega teeb Kaja Kallas kolmapäeval erakonna juhatusele ettepaneku nimetada peasekretäri ametisse Riigikogu aseesimehe nõunik Erkki Keldo.

«Siseneme erakonnana kõige aktiivsemasse valimisperioodi, kus hakkavad selguma meie piirkondlikud kandidaadid, kes hakkavad üha jõulisemalt panustama sellesse, et oma ideid Eesti paremaks muutmiseks valijatele tutvustada. Kerdi panus erakonna üheks meeskonnaks kokkutoomisel ja valimisteks ettevalmistamisel on olnud hindamatu ja mul on väga hea meel, et ta on otsustanud tulla poliitika telgitagustest päris poliitikasse ja kandideerida riigikokku. See annab Kerdile võimaluse tema osalusel koostatud programm ka ellu rakendada,» kommenteeris Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

«Erkki Keldo on organisatsiooniga hästi tuttav ja olen kindel, et temast saab suurepärane peasekretär» lisas Kallas.

«Oleme jõudnud kogu erakonna viimase poole aasta ennastsalgava töö tulemusel olukorda, kus meil on valimistele minemas töökas ja ühtne meeskond, pikk ja tugev valimisnimekiri, oleme rahaliselt kindlatel jalgadel, eelkampaania on läbitud ning valmiv valimisprogramm on juba praegu nii hea, et suudame pakkuda Eestile paremat tulevikku,» sõnas Kert Valdaru, lisades, et leidsid üheskoos Kallasega, kuidas valimisperioodil erakonna edusse panustamiseks peaks ta ka ise kandideerima.

«Pean meie programmi Eestile parimaks ja soovin selle elluviimises riigikogu liikmena kaasa lüüa, seetõttu tahan isiklikult pühenduda valimiskampaaniale. Erakonna administratiivne juhtimine ja aktiivne valimiskampaania küll päriselt teineteist ei välista, ent muudab siiski keeruliseks õnnestumise. Olen juba enne hipsterite aega elanud hubases, rassi- ja klassivihast vabas Kalamajas. Seetõttu soovin kandideerida oma kodulinnas Tallinnas Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna ringkonnas,» lisas Valdaru.

«Enam kui 12 000 liikmega Reformierakonna igapäevane juhtimine on küll aukartustäratav väljakutse, aga võtan selle ameti vastu kindlameelselt, kuna meil on olemas hästi toimiv meeskond,» kommenteeris Erkki Keldo. «Kogu meie tiimi lähiaja töö märksõnaks number üks on tulevase aasta riigikogu ja europarlamendi valimised, millel pakume Eesti inimestele võimalust anda oma hääl parema tuleviku nimel.»

Kes on Erkki Keldo?