Ratas: Eesti 200 meenutab natuke Reformierakonda 20 aastat tagasi

«Ma arvan, et nad on alternatiiv nendele inimestele, kes täna ei leiea endale sobivat valitu. Eesti 200-le kindlasti soovin jõudu,» ütles Ratas «Aktuaalsele kaamerale», vahendab ERR-i uudisteportaal .

Ratas on seisukohal, et see, kas Eesti 200 võib napsata Keskerakonna hääli, selgub valimistel.