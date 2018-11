Sotside esinumber saartel ja Lääne-Eestis on Madis Kallas

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles Hiiu Lehe teatel, et ehkki ametlik otsus tuleb alles kuu aja jooksul, on kokku lepitud, et riigikogu valimistel veab erakonna valimisnimekirja selles ringkonnas Kallas.

Kallas on enda sõnul viimasel ajal üha enam tunnetanud, et suured otsused, mis mõjutavad Tallinnast kaugel asuvaid piirkondi, sünnivad kõik Tallinnas. «Kohapeal saab küll mingeid protsesse mõjutada, aga suuri otsuseid kahjuks mitte. Peame veel jõulisemalt seisma vastu mõttemaailmale, nagu oleks Eesti Tallinna ääreala ning kaugemate piirkondade hääbumine paratamatus – kindlasti ei pea kõik koonduma Tallinna,» selgitas Kallas SDE pressiteate vahendusel.

«Teemad, millega kohapeal on aastaid tegeletud, on kesktasandil võimalik viia uuele tasemele ning vajalike otsuste suunamist saab teha jõulisemalt. Sisuliselt ei ole valdkonda, kus jõulisemate otsustega ei saaks Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa arenguid positiivselt suunata. Arstiabist ühenduseteni, ettevõtlusest hariduseni, kui mainida vaid mõnda olulist valdkonda,» märkis Kallas.

«Minu jaoks on väga oluline ka see, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond hindab mind kui inimest ja minu töökogemust ega ole mind survestanud erakonna liikmeks astuma. Oluline on see, milliseid väärtusi hinnatakse ja mille eest ollakse valmis seisma, mitte see, kas oled erakonna liige või mitte,» sõnas Kallas ja lisas, et see on tema jaoks väga põhimõtteline ja ülimalt oluline argument. «Seda eriti tänases ühiskonnas, kus paljud inimesed on loobunud poliitikas kaasarääkimisest, kuna erakondade jaoks on sageli kõige tähtsam liikmelisus ning inimese teadmised ja oskused teisejärguline.»

Ossinovski sõnul on Madis Kallas tõestanud end võimeka linnapea ja vallavanemana. «Ta on juhtinud edukalt Kuressaare linna ja 11 Saaremaa valla ühinemisprotsessi ning lükanud Saaremaal käima mitu olulist taristuarendust. Isiklikult sooviksin teda kindlasti näha Riigikogus, sest usun, et parlamendis on tema sihikindlusest ja teravast taibust kasu nii saarte kui ka kogu Eesti arengule,» ütles ta SDE pressiteates.

2013. aastal sai Kallasest alguses Hannes Hanso valitsuse abilinnapea, 2015. aastast on ta Kuressaare linnapea. Mullu sotside esinumbrina Saaremaa vallavolikogu valimistel ainsana isikumandaadi saanud Kallas töötab praegu ka Saarema vallavanemana. Ta on endine sporditegelane ja mitmevõistleja. Madis Kallas on abielus, kahe lapse isa.

Hiiumaal käinud Ossinovski lisas, et kindlasti tahetakse valimisnimekirjas näha Hiiumaa vallavanemat Reili Randa, kes Ossinovski hinnangul oma nimega valimisnimekirja tugevdaks.