Isamaal on 2. novembri keskpäevase seisuga 8589 liiget, EKRE-l aga 8599 liiget.

Samas on EKRE toetus olnud kordades kõrgem Isamaast. Isamaa toetus on viimastel kuudel olnud stabiilselt viieprotsendiline. EKRE reiting oli oktoobris 16 protsenti, kusjuures tegu on aasta madalaima tasemega.