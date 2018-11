Vabaerakond läheb valimistele Selveri reklaamloosungiga

Selveri reklaam «Terve Eesti heaks» jõudis 2014. aasta parimate turunduskommunikatsiooni lahendusi tunnustava loovuse festivali Kuldmuna finalistide hulka trükireklaami ja prindi kategoorias.

Neli aastat hiljem läheb Vabaerakond riigikogu valimistele kampaanialoosungiga «Terve Eesti heaks!».

Vabaerakonna kampaania nõustaja Lauri Linnamäe sõnul sai sõnum lukku löödud sel nädalal, idee autoriks oli erakonna esimees Kaul Nurm.

Mitmetest ideedest valiti välja parim – kokkuvõtlik «Terve Eesti heaks!». Et tegu on olnud ka Selveri kampaanialoosungiga, on kampaaniameistritele teada.

«Meie eesmärk oli idee väga nappide sõnadega kokku võtta,» selgitas Linnamäe. «Terve Eesti heaks!» räägib Eesti Vabaerakonna esimehe Kaul Nurme kinnitusel arengust ja edust, millest saab osa kogu Eesti.

«Teiselt poolt räägib see heausksest ja inimest usaldavast riigist,» selgitas Nurm pressiteate vahendusel. «Hea Eesti ei pea eestimaalasi totudeks, ei kahtlusta ega ürita kõike kontrollida. Heas Eestis on Euroopa parimad tingimused töö ja äri tegemiseks ning riigi suurim eesmärk on mitte segada inimestel raha teenida.»

Vabaerakond avalikustab valimisprogrammi 17. novembril Põlvas toimuval esinduskogul.

Vabaerakond läheb eelseisvatele parlamendivalimistele täisnimekirja ja kandidaatidega kõikidele ministrikohtadele ning soovib saada vähemalt ühe mandaadi igast valimisringkonnast. Maikuus toimuvate Euroopa Parlamendi valimistel loodab erakond saada ühe mandaadi seitsmest.

Selver: tegu on universaalse loosungiga

Selver ei näe lause kasutamises midagi taunimisväärset. «Kuna tegemist on olnud ühekordse kampaanialausega, millel on universaalne tähendusväli ning mida on varemgi korduvalt kasutatud,» selgitas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Rivo Veski.

«Pigem on see universaalne loosung, mida näeme tulevikus tõenäoliselt veel eri kontekstides,» lisas ta.

Sarnase lausestusega kampaanianimetus on ka Eesti Olümpiakomitee projektil «Terve Eesti eest – Kingime Eestile sada päeva liikumist!». Lisaks tegutseb Eestis ka MTÜ Terve Eesti eest. Lisaks on «Eesti eest» nendel parlamendivalimistel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kampaanialoosung.