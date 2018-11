Toomas Uibo liitus Eesti 200-ga

«Mind on meie riigi elukorraldus ja areng kogu aeg huvitanud. Olen alati valimas käinud, sest usun, et just nii saan endale iga kord neljaaastase litsentsi Eesti tegemistes kaasa rääkida ja ka moraalse õiguse teha kriitikat. Olen Eesti 200-le juba saunaparlamendist saati kaasa elanud ja mõelnud neid mõtteid, mis on tänaseks orgaaniliselt koondanud inimesi erakonda looma,» põhjendas Uibo liitumist Eesti 200-ga.