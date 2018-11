Eesti 200 kutsub erakonna loomiseks kokku üldkogu

«Teatasime vaid kaks kuud tagasi soovist moodustada erakond ja osaleda riigikogu valimistel. Tänaseks on selge, et ühiskond ootab meid 2019. aasta valimistele. Eesti 200 ideed on leidnud väga laialdast toetust, vaid paari kuuga on meiega liitunud üle 500 inimese ning neid tuleb iga päev juurde. Me toome Eesti tuleviku kavandamise juurde oma valdkonna asjatundjad, arstid, õpetajad, insenerid, ettevõtjad. Eesti ei saa olla vaid professionaalsete poliitikute ja poliitiliste dünastiate juhitud riik. Eesti on meie kõigi ühine vastutus,» ütles liikumise üks asutajatest Meelis Niinepuu.