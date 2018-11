Riigikogu liikmed vaatlevad Gruusia presidendivalimisi

«Ilmselgelt on need valimised tähtsad nii grusiinlastele kui ka rahvusvahelisele avalikkusele, olles Gruusia demokraatliku arengu testiks,» ütles Marrandi ja avaldas lootust, et valimised tulevad rahulikud. «Vaatlejatena on meie ülesanne jälgida valimiste protsessi seaduslikkust.»