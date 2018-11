Fotod: Vabaerakond lasi reklaamlehe avaldamise bürookuludena hüvitada

Mälu värskendanud, teatas Herkel, et 7800 eurot kulus Vabaerakonna reklaamlehe Positmehe vahel avaldamiseks. «Selle pealkiri oli «Aru Pähe» ja kõik kaheksa liiget panid 900 eurot selle peale,» selgitas Herkel, lisades, et lehes avaldati erakonna metsarahu manifest.

Herkel rääkis, et otsuse anda välja leht ja paluda selle kulud hüvitada, tegid fraktsiooni liikmed koos. «Selliseid ajalehti oleme ikka teinud, et anda rahvale teada oma tööst,» ütles Herkel.

Andres Herkel lükkab vastutuse riigikogu juhatusele. «Küsige nende käest, miks see bürooteenuse real on. Sest see leht oli ju meie tegemiste edastamiseks valijatele ja mis selles halba on?» küsis ta ja keeldus seda reklaamleheks nimetamast.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon asejuht Kaarel Tarand ütles, et kui riigikogu kantselei on need hüvitised heaks kiitnud, tuleb seda neil põhjendada. «See jant on 25 aastat kestnud. Pole olemas usutavat mehanismi, mille järgi rahvasaadikute kuluhüvitisi oleks võimalik kvalifitseerida keelatud annetuseks parteile. Pole selget joont, mis on töö riigikogus ja mis on parteiline tegevus,» ütles Tarand.