Loodava Elurikkuse Erakonna liikmete arv läheneb 200le

Trapido märkis, et 10. novembril Türil peetav koosolek pole otseselt seotud erakonna asutamisega. «Suhtleme intensiivselt registriosakonnaga ja selgus, et partei asutamise protsess on tänapäeval on mõnevõrra muutunud - ehk peame lihtsalt kokku koguma 500 avaldustega liiget ja siis esitama need dokumendid registrile. Seega tuleb novembris ilmselt rohkem sisukoosolek.»