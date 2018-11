Eesti- ja venekeelsete poliiteelistuste esikolmikus toimusid muutused

Eestlaste hulgas hoiab esikohta jätkuvalt Reformierakond, mida oktoobris eelistas 33,2 protsenti, kuid teisele kohale on tõusnud Keskerakond 17,5 protsendiga, kolmandaks langenud seni teisel kohal püsinud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mida oktoobris pooldas 17 protsenti eestlastest.

Venekeelsete kodanike esimene eelistus on endisel suure ülekaaluga Keskerakond 56,6 protsendiga, kuid peaministripartei toetus on muust rahvusest kodanike seas siiski septembriga võrreldes langenud seitsme protsendipunkti võrra. Teisel kohal on venekeelsete seas SDE 13 protsendiga, kolmas EKRE 11,1 ja neljas Refmorierakond 8,7 protsendiga. Isamaad eelistas 3,9 protsenti ja Eesti 200 toetas 3,6 protsenti venekeelsetest. Roheliste toetus oli muukeelsete seas 1,9 ja Vabaerakonnal 1,4 protsenti. Septembris olid venekeelsete kodanike toetuse esikolmikus Reformierakond ja Eesti 200.