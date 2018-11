Reformierakond läheb riigikogu valimistele vastu sõnumiga «Parem tulevik!»

Erakond teatas, et sõnumi eesmärk on näidata Eesti inimestele, et erakonnal on tugev tulevikku vaatav plaan ja tänase valitsuse poliitikale on olemas parempoolsele ja liberaalsele poliitikale toetuv alternatiiv.

«Tänane valitsus on pannud riigi ehitamise pausile ja teinud otsuseid, mis on toonud Eestile sadu miljoneid eurosid majanduslikku kahju. Eesti inimesed väljendavad oma protesti valitsuse tegevuse suhtes nii, et varimajanduse ja ümbrikupalkade osakaal kasvab. See on aga ohtlik, sest see, mida lammutatakse, on meie oma väike äge riik, mille Eesti inimesed on töö ja vaevaga üles ehitanud,» märkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

«Parem tulevik on see, kus meie julgeolek on tagatud nii meie enda kaitsevõime kui ka liitlaste kohalolekuga. Kus ettevõtlikkus ja pealehakkamine on hinnas, mitte pärsitud liigsete reeglite ja ebaselge maksupoliitikaga. Kus meie jõukus kasvab ja siin tehakse maailmatasemel asju,» ütles Kallas.

Ta lisas, et Eestis võib patrioot olla igaüks, kel silm sinimustvalget nähes ja hümni kuuldes niiskeks kisub. «Parem tulevik on see, kus me oleme nii füüsiliselt kui vaimselt tervemad ja pääseme vajadusel arsti juurde. Kus eakad saavad oma tehtu eest väärika vanaduspõlve. Kus meie keskkond on hoitud. Ja kus valitsemine on usaldatud inimeste kätte, kes teavad, mida nad teevad ja julgevad vastu võtta vajalikke ja ka raskeid otsuseid. Just sellise meeskonnaga läheb Reformierakond riigikogu valimistele vastu,» lisas Kallas.