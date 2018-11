Voog: Keskerakond kogub toetust eestlaste hulgas

«Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus tasapisi kasvab alates maikuust. Toetuse kasv on toimunud põhiliselt eestlaste hulgas ning mitte-eestlaste toetus on muutumas ebastabiilsemaks,» ütles Voog uuringu tellinud BNSile ja Postimehele. Keskerakonna toetus on olnud kasvutrendis jaanuarist saadik, kui see oli 20,5 protsenti, oktoobri reiting on erakonna selle aasta kõrgeim.