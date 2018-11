Mikser: Eesti reageerib Khashoggi juhtumile Euroopa Liiduga sarnaselt

«Seni avalikuks tulnud või seni lekkinud andmed on judinaid tekitavad, et mitte öelda tülgastavad,» ütles Mikser.

«Saudi Araabia kroonprintsi Mohammad bin Salmani puhul on de facto tegemist riigijuhiga, kellel on kaks täiesti vastandlikku kuvandit - üks on edasipüüdlik reformaator, teine verine despoot,» nentis ta.

«Ameerika Ühendriigid on oma regionaalsed algatused riputanud paljuski tänaste Saudi liidrite nagisse. On selge, et huvid lähevad sellises keerulises piirkonnas vastakuti, kuid antud juhul on oluline, et praegu mindaks tuumani,» märkis Mikser.