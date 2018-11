Ministrid ei pea kanepi legaliseerimise teemat Eestis aktuaalseks

Kultuuriminister Indrek Saar ei leia, et Eesti peaks Kanada eeskujul kanepi legaliseerima, kuna enamus rahvast oleks sellele vastu.

«Diskussiooni võib ühiskonnas alati alustada, seda ei saa keegi takistada,» märkis Saar, lisades, et ravikanep on Eestis sisuliselt lubatud, seda küll raviarstide otsusel.

Ta lisas, et tervishoiuorganisatsioonide senine seisukoht on olnud, et uimastite legaliseerimisel oleks Eesti ühiskonnale negatiivne mõju.