EKRE püüe nõuda ravimitele käibemaksuvabastust kukkus julmalt läbi

Ainus hääletus, mis täna kõiki riigikogu liikmeid Toompea suurde saali istungile kutsus, oli konservatiivide ettepanek muuta käibemaksuseadust nii, et teatud ravimid, sanitaar- ja hügieenitooted ning puudega inimeste meditsiiniseadmed ja abivahendid oleksid käibemaksuvabad. Istungi alguseks oli kohale tulnud 73 rahvasaadikut.

«Ettepanek on rahanduskomisjoni poolt põhja lastud ja naeruvääristatud,» nentis EKRE ridadesse kuuluv, parlamendis fraktsioonitu saadik Peeter Ernits hääletuse eel prohvetlikult. Seda aga mitmel põhjusel.

Nimelt oli otsuse vastuvõtmiseks vajalik 51 parlamendisaadiku toetus ehk riigikogu koosseisu häälteenamus. Selleks oleks eelnõu algatajatel konservatiividel vaja liitlasi, kuid neid ei paistnud riigikogu saalist mitte kuskilt. Seda ilmestab ka hääletusel osalejate arv – 46. Olgu etteruttavalt öeldud, et EKRE ettepanekut toetas 6 riigikogu liiget, vastu oli 19, erapooletuid 2. Toetajate seas olid ainult EKRE liikmed: Peeter Ernits, Martin Helme, Uno Kaskpeit, Jaak Madison, Raivo Põldaru, Henn Põlluaas.

Ka eelnõu ettekandja Jaak Madisoni sõnavõtt jättis küsitavaks, kui veenvalt erakond ise oma algatusse usub. Nimelt soovitas Madison eelnõu toetada seepärast, et fraktsioonid saaks sellele järgmise lugemise eel ettepanekuid teha näiteks nii põhimõttelises küsimuses nagu käibemaksumäära suurus. Kuna nullprotsendiline käibemaksumäär nõuaks Euroopa Liidu erisust, oleks üks võimalus langetada see viiele protsendile. On asi kiires ajas lähenevate riigikogu valmiste eel või milleski muus, kerkib paratamult õhku küsimus, miks ei kirjutatud taolist ettepanekut eelnõusse juba eos sisse, vaid taotleti ravimitele ja puuetega inimestele mõeldud meditsiiniseadmetele nullprotsendiline käibemaks.

Eelnõu juhtiva komisjoni, rahanduskomisjoni esindaja Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond) tegi EKRE ettepaneku maatasa ning hurjutas konservatiivide saadikuid ebaprofessionaalsete sõnavõttude eest Toompea saalis. «Ülbus on see, kui siin saalis esitatakse ebaprofessionaalseid küsimusi. Arvata meid nii rumalaks, et lähme õnge selle provokatsiooniga... Meil on lihtsalt erinevad vaated,» märkis Stalnuhhin.

«Kui juhtisime tähelepanu, et mitmes Euroopa riigis – Rootsi, Iirimaal, Suurbritannias ja Maltal – kehtib ravimitele käibemaksuvabastus, siis laiutas Keskerakonna poolt kõnepulti saadetud Mihhail Stalnuhhin käsi, nentides, et need riigid on suutnud endale erandi välja rääkida. Kusjuures Malta liitus ELiga samal aastal kui Eesti,» kommenteeris Madison hääletuse järel.

«Väga halb eelnõu igast aspektist: eksitav, kuigi on hullemaid maksuerandeid kui see,» märkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi. Ta toonitas, et EKRE eksib Euroopa Liidu maksupoliitika regulatsioonide vastu ning tahab oma algatusega näidata, justkui oleks Brüsselis mingi ike, mis ei lase Eestil teha otsuseid. «Maksude kaudu sotsiaalpoliitika tegemine on lihtsalt raiskamine,» märkis Ligi kokkuvõtteks.

Praegune käibemaksu tavamäär on 20 protsenti ning ravimite ja puudega inimeste abivahendite käibemaksumäär üheksa protsenti.

EKRE: riigi pädevus on teha maksusoodustusi

EKRE algatatud eelnõu seletuskirjas toonitati, et riigi pädevuses on kehtestada eelisvaldkonnad, kus rakendatakse maksusoodustusi, üheks selliseks valdkonnaks võiks olla ravimid ja puuetega inimeste abivahendid.