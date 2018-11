Üllar Saaremäe liitus Isamaa erakonnaga

Üllar Saaremäe sõnul on talle sümpaatne intelligentne rahvuslus, mida Isamaa erakond esindab.

«Mõistan kunstiinimesi, kes kipuvad erinevatel põhjustel sotside kampa, kui EKRE ähvardab telet tsenseerida või NO99 teatri kinni panna. Kuid on veel üks tee ja minu jaoks on see Isamaa,» ütles Üllar Saaremäe.