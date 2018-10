Linnavolikogu või lasteaed? Volinikud vaidlevad riigilipu asukoha üle

«Te kõik teate, et me soovisime siiralt leida suurele riigilipule sobiliku asukoha ja selleks oleme pöördunud eksperdi poole. Olen saanud kirja saali kujundusprojekti autorilt, kelle sõnul ei ole lipu asukoht kõnepuldi taga sobilik põhjusel, et selles asukohas pole lipule piisavalt ruumi ja lipp ei pääse mõjule. Arhitekti sõnul ei ole lipule istungisaalis väärikat asukohta ja tema ettepanekul paigutasime riigilipu aatriumisse. Muide, ka see koht oli eksperdi poolt välja pakutud,» rääkis Kõlvart istungi alguses.

«Ma väga loodan, et kõik siinviibijad austavad riigilippu ja tema uut asukohta ja ei liiguta seda omavoliliselt, nagu juhtus reedel. (Pomin saalis.) Aga kui meil ei ole ühtset väärikat suhtumist, siis ütlen teistmoodi: mina volikogu esimehena ei luba riigilipu mitteväärikat kohtlemist ja sellisel viisil lippu siia saali ei tule, sest see ei ole õige,» lisas ta.

«Selline teema oleks pakkuda, et Reformierakonna Tallinna linnavolikogu fraktsioon tegeleb kolmandat istungit järjest teemaga, et volikogu saalis oleks suur sinimustvalge lipp,» seisab Kase ajakirjandusele saadetud meilis.

Meilile on lisatud ka foto lipu kõrval seisvast Michalist ja link tema Facebooki-postitusele. « Mihhail Kõlvart andis istungi alguses mõrult teada, et tema ei ole nõus volikogu saali sinimustvalge paigutamisega. See tuleb tema palvel viia teise ruumi ja ei tohi omavoliliselt sinimimustvalget saali tuua. Video sellest uskumatust jutust panen üles hiljem. Hetkel on lipp teises ruumis, väärikas kohas Kõlvarti soovil, koopiamasina ruumi ees, suitsutoast ja tualetiuksest kenasti vaid kümme sammu eemal. Viisakast ettepanekust on nüüd saanud põhimõtteline vaidlus. Kui vaja, tuleb teisaldada mõni roheline mehike või Kõlvart, aga suur sinimustvalge peab Eesti pealinna otsustuskogu ametlikus saalis olema. Võitleme edasi!» lubab Michal Facebookis.