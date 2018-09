Keskerakond näeb EKREs potentsiaalset võimupartnerit

«Täna on mitmeid poliitilisi momente, kus võib öelda, et on kergem kokku leppida EKREga. On see näiteks presidendi otsevalimise küsimus, on see riigivõla küsimus teatud investeeringite jaoks - nii haridussse, sotsiaalsfääri kui ka julgeolekusse. Need saaks ära korraldada EKRE-ga,» ütles Karilaid ERRi uudisteportaalile.