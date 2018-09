Vabaerakonna sisekirju lekitab inimene, keda pole olemas.

Septembri esimestel päevadel on Eesti meediamajadele lekitatud mitu Vabaerakonna sisekirja, kus erakonnakaaslased omavahel arveid klaarivad. Viimane neist saabus teisipäeva hommikul, mille erakonna esimees Andres Herkel on pealkirjastanud nii: «ENAM EI SAA VAIKIDA, KÕIK KOOSTÖÖKATSED ON LUHTUNUD».

Kirjad aga on saabunud kelleltki Paul Leoskilt, keda tegelikult päriselt ei eksisteeri. Leosk ei ole mitte ühegi erakonna nimekirjas ning ka internet annab otsingu peale vaid ühe Paul Leoski, kes elab juba aastaid välismaal ning kel ei ole kirjade lekitamisega vähimatki pistmist.

Postimees helistas Herkelile, et uurida, kas esimees võiks sellenimelist tunda, kuid Andres Herkel pole sellisest nimest enda sõnul kuulnudki. Küsimusele, et kas ei või ehk tegemist olla erakonna enda välja mõeldud aliasega, et selle alt siis erakonna sisekirju kuidagi atraktiivsemas valguses meedias esitleda, vastas Herkel lühidalt: «Ei tea!»

Tõtt-öelda on õige Paul Leosk sellisest tema nime all esinemisest häiritud. Austraalias elav Leosk kinnitas Postimehele, et tema selliste kirjade taga ei ole. «Ma ei ela Eestis juba väga ammu, ei oskagi öelda, et miks keegi peaks minu nime alt selliseid asju tegema,» kommenteeris Leosk.

Enne viimase aja sisekirju on 27. märtsil Paul Leoski nime alt laekunud toimetustele ka pildid Vabaerakonna plakatikampaaniast. Kirjas jäetakse mulje nagu tegemist oleks juhusliku lugejaga, kes huvitavaid plakateid lihtsalt toimetustega jagada soovis.

Kummalisel kombel on aga Vabaerakonna kampaaniapealik Ivo Rull täpselt samal päeval enda Facebooki-kontol jaganud täpselt samu pilte, mille Paul Leoski varjunime taha peituv salajane kõneisik toimetuste poole teele pani.

Ivo Rull jagamas samu pilte, mida salapärane Paul Leosk. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist