Nurm näeb Vabaerakonna probleemide põhjusena Herkeli juhtimisstiili

«Minu meelest on probleemi sisu erakonna esimehe juhtimisstiil, mis ei ava erakonna liikmete kogu potentsiaali. Meil on küll väike erakond, aga meie liikmete hulgas on tohutu potentsiaal, erinevate teadmistega, erinevate elualade inimesi,» rääkis Nurm teisipäeval ERRi hommikuses teleprogrammis «Terevisioon».

«Liikmed tunnetavad, et nad ei ole piisaval määral kaasatud, nende mõtted ei ole piisaval määral jõudnud programmi, neid ei ole programmiloomesse kaasatud, tööjaotus on nõrk või tagasihoidlik. Me ei ole välja tulnud olukorrast, kus meil on erinevad inimesed, kes kannaksid erinevaid mõtteid, positsioone, oleksid kõneisikud - nad ei ole suutnud varjust välja tulla, neid ei ole varjust välja toodud ja selle tõttu ka kogu erakonna programm ja potentsiaal ei ole jõudnud valijateni. See on probleem, mida julgeks sõnastada,» rääkis Nurm.