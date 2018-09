Odav välistööjõud on kiire, aga mitte parim lahendus

Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul võib tööjõuturu probleeme vaadelda kahest vaatenurgast. «Üks on nende ettevõtjate oma, kes tahavad teha edasi seda, mida nad on alati teinud. Teine vaatenurk on ilmselt enamiku rahva vaatenurk, kes ei taha siin näha suuremat võõraste sissevoolu.» Immigratsioon leevendab Vitsuri sõnul tööjõumuret kindlasti, kuid rahva enamik on tema sõnul kindlalt selle vastu ja poliitikud peavad sellega arvestama – ettevõtjatele tähendab see, et nad peavad oma tegevused ümber korraldama ja osa tegevust Eestist välja viima.