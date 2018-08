Roheliste volikogu kiitis juhatuse laiendamise otsuse heaks

Erakonna peasekretär Joonas Laks märkis, et osade, praegu juhatusse mitte kuuluvate liikmete soov aktiivsemalt ja konkreetsemalt ainukese rohelist ilmavaadet esindava partei juhtimise töösse panustada on olnud juba mõnda aega teada ja tunda. «Nüüd anname selleks ka juriidilise väljundi. Pole saladus, et valimisvõitlus on juba alanud, ning tänavune kampaania pakub meile eriti suure väljakutse. Info kiireks ja tõhusaks vahetuseks on suur vajadus kaasata seni juhatusse mitte kuuluvaid, kuid aktiivseid erakonna liikmeid. Soovime lähtuda mitte alt ülesse juhtimisprintsiibist, vaid kaasata kõiki oma liikmeid. Selleks on aga abijõude vaja.»