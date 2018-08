Indrek Saar: saaksin sotside juhtimisega vähemalt rahuldavalt hakkama

«Ma pole kunagi väitnud, et olen sellest (erakonna esimehe kohast - toim) väga huvitatud. Aga kui on vajadus, siis tunnen kohustust seda teha. Arvestades minu poliitilist kogemust, saaksin ma sellega vähemalt rahuldavalt hakkama. Aga ei sotsiaaldemokraatide juhatus ega volikogu ole teinud ettepanekut sellist protseduuri läbi viia,» ütles Saar neljapäeval ERR-i küsimusele vastates, kas erakondade värskete reitingunumbrite valguses on põhjust sotside esimehe väljavahetamist endiselt kaaluda.