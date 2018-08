«Sõnumid antakse ühesugused ja kui ei anta, siis tuleb selle eest ka vastutada,» ütles Ratas tänasel valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil, viidates endise riigihaldusministri Mihhail Korbi juhtumile, kes Haapsalus venekeelsetele esinedes avaldas kahtlust NATO vajalikkuses ning pidi seetõttu valitsusest lahkuma.

Ratas rõhutas, et Keskerakond esineb valimiste eel nii «nagu aasta ja kümme kuud valitsuses» on teinud. Ta lisas, et ei soovi eri keelerümade inimeste «kastidesse» jagamist valimisvõitluses.

Peaminister kinnitas, et ei toeta võimalust, et valimiste eel hakkavad eri poliitilised jõud erineva emakeelega valijarühmadele pakkuma erinevaid sõnumeid.

Keskerakonda on varasematel aegadel süüdistatud, et see edastab Eesti venekeelsetele kodanikele teistsuguseid sõnumeid kui eestikeelsetele.

Küsimusele, kuidas planeerib valitsus reageerida Postimehes avalikustatud loole Kremli propagandavõrgustiku avastamisest, vastas Ratas, et lugu on «hea näide uurivast ajakirjandusest». «On aastaid olnud, kus sellele on meie eri institutsioonid oma aastaraamatus viidanud, täna on ka ajakirjanduslik uurimistöö,» sõnas Ratas.

Ratas taunis ka oma erakonna juhatuse liikme, Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi nädalavahetusel Vene telekanalis väljendatud seisukohta, milles ta leidis, et Nõukogude võimu kehtestamine 1940. aasta Eestis on võrreldav 2000ndate aastate värviliste revolutsioonidega. «Need võrdlused on võrreldamatud,» rõhutas Ratas.